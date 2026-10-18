Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем День отца - общероссийский праздник, подчеркивающий важность отцовства для укрепления семьи, воспитания детей, сохранения традиций, веками скрепляющих наш народ, объединяющих его на основе духовно-нравственных ценностей.

В нашем регионе этот праздник в особом почете. У нас действует Совет отцов Самарской области, по поручению Президента В. В. Путина реализуется национальный проект «Семья», проводятся мероприятия в рамках объявленного в регионе десятилетия многодетной семьи.

Восхищения и благодарности заслуживают отцы – защитники Отечества, которые сегодня с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей Родины в зоне специальной военной операции. Они сражаются за нашу страну, за свою родную землю и отчий дом, за свои семьи и мирное небо, спокойную, безопасную жизнь будущих поколений. Их героический пример – лучшее наследие для наших детей и потомков, которые продолжат великое дело строительства сильной, суверенной, непобедимой России.

От всей души желаю всем самарским семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев