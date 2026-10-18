Остров Нордовый в Кизлярском заливе может стать частью материка из-за продолжающегося обмеления Каспийского моря. Если тенденция сохранится, в ближайшие 20 лет уровень воды может снизиться еще на 4–5 метров, и остров окончательно соединится с сушей.

«Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей — из-за обмеления Каспия остров Нордовый постепенно соединяется с материком», — пишет telegram-канал Shot. За последние пять лет уровень Каспийского моря упал на полтора метра — мелкие проливы пересыхают, а между островом и берегом появляются новые участки суши.

Если море и дальше будет мелеть с такой скоростью, то за 20 лет вода опустится на 4–5 метров. Тогда остров Нордовый станет частью материка, а другие острова могут исчезнуть. Вместо островов на карте появятся новые полуострова и участки суши, пишет Ура.ру.