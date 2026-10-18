В логистическом центре Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар после атаки беспилотников

В логистическом центре Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Ozon HQ.

«Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении компании. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

Из-за происшествия Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся в пострадавшем логистическом центре. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят.

Также компания приостановила прием поставок от продавцов в этом комплексе. Логистические маршруты перераспределяют между другими центрами, чтобы минимизировать влияние происшествия на работу сервиса, пишет Ура.ру.