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В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси за хранение запрещенных веществ к 3,5 годам лишения свободы

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В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси за хранение запрещенных веществ к 3,5 годам лишения свободы

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции на маршруте патрулирования в Ставропольском районе при проверке документов водителя, управляющего такси, обратили внимание на пассажира, поведение которого не соответствовало обстановке. При проведении административной процедуры он заметно нервничал: на вопросы отвечал невпопад, пытался ускорить проверку, при опросе сообщил полицейским, что у него в кармане джинсов имеются запрещенные средства, которые он приобрел для собственного употребления. При проведении личного досмотра в присутствии понятых патрульные обнаружили и изъяли у него сверток с порошкообразным веществом. В дальнейшем экспертами установлено, что изъятое — наркотики синтетического происхождения в крупном размере.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина пояснил, что наркотики принадлежат ему, он периодически употребляет запрещенные средства, которые приобретает через сеть Интернет.

По ходатайству следователя судом обвиняемому на время расследования избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении задержанного, расследовано и направлено в суд.

Ставропольский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и, с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у подсудимого в доход государства конфискован телефон, с помощью которого он приобрел запрещенные вещества. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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