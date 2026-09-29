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Житель Сызрани хранил наркотик в спичечном коробке

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Житель Сызрани хранил наркотик в спичечном коробке

К сотрудникам МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 57-летний местный житель может быть причастен к совершению  преступления.

В ходе проверки данная информация подтвердилась. При проведении оперативно-разыскных мероприятий, на одной из улиц города, в присутствии понятых, в кармане шорт мужчины полицейские обнаружили спичечный коробок, в котором находились четыре бумажных свёртка с порошкообразным веществом.

Изъятое оперативники направили в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Проведенным исследованием установлено, что в свёртках находился – метадон, массой около грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

Выполнять законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался, за что впоследствии суд вынес постановление о назначении ему наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Мужчина признался оперативникам, что наркотик приобрел для личного потребления - бесконтактным способом через тайник-закладку. По словам жителя Сызрани, он спрятал запрещенное вещество в коробок, чтобы его сожительница не заподозрила, что он является наркозависимым.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотического средства). В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что в период с 21 сентября по 2 октября текущего года на территории Самарского региона проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8-846-921-22-22, 8-846- 921-22-23, или 112.

Теги: Стоп Наркотик

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