Полицейскими региона из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотиков

В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Паутина».

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Паутина», которая проводилась на территории региона в течение четырех дней. Основная цель операции – противодействие незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведения мероприятия из незаконного оборота полицейскими изъято более 4 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках операции к административной ответственности привлечены 68 нарушителей закона в том числе за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании или социальной реабилитации.

Сотрудниками органов внутренних дел пресечено 67 преступлений, задержано 36 подозреваемых в совершении противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что информацию об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно сообщить по телефону 112. Кроме того, в мессенджере «МАХ» создан чат-бот «СТОП наркотики Самарская область», который позволяет анонимно передать информацию о фактах незаконной рекламы запрещенных веществ.