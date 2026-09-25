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Спецпроект «Вызов» в Самарской области помогает сохранять семьи

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Спецпроект «Вызов» в Самарской области помогает сохранять семьи

Почти два года в Самарской области реализуется специальный проект «Вызов», который стал частью стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка «Дети в семье». Его главная цель - профилактика социального сиротства и сохранение родной семьи для ребёнка.

Результаты работы уже измеримы: по сравнению с июлем 2024 года количество детей, помещённых в государственные учреждения снизилось более чем на 20%. Одновременно фиксируется снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, на 34%. В рамках проекта жизнеустроено из госучреждений более 1200 детей, более 500 в кровные семьи.

Проект «Вызов» стал практическим инструментом реализации целей национального проекта «Семья»: системно снижает риски разрушения семей с детьми и укрепляет механизмы ранней поддержки в кризисных ситуациях.

Ключевым инструментом стала трёхуровневая модель межведомственных консилиумов: региональный консилиум, 37 муниципальных и 23 социальных консилиума на базе организаций для детей‑сирот. Консилиумы оценивают каждую ситуацию и принимают решения об обоснованности помещения ребёнка в учреждение или о продлении срока его пребывания там. За время проекта проведено около 400 консилиумов на региональном и муниципальном уровнях: помощь получили более 1000 семей и 2200 детей. В организациях для детей‑сирот состоялось более 850 консилиумов, на которых были рассмотрены ситуации более 1200 детей.

Важное направление проекта - семьесберегающий подход, который меняет практику работы органов опеки. Вместо лишения родительских прав чаще применяется ограничение в родительских правах - это даёт родителям шанс в короткие сроки изменить образ жизни и вернуть детей в семью. За 2026 год 8 родителей восстановлены в родительских правах, в отношении 10 родителей отменено ограничение.

Для поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частности семей с детьми в регионе действуют 5 социальных гостиниц (с начала года помощь получили более 100 человек), а в этом году начал работу Центр Матери и ребёнка (МиР_Самара). Он работает в формате «без разлучения»: женщины с детьми до 6 лет могут пройти курс восстановления при алкогольной или наркотической зависимости, сохраняя детско‑родительские отношения.

Особое внимание в проекте уделено подготовке специалистов: за период реализации проекта обучение новым технологиям и формам работы прошли более 2000 человек.

«Снижение показателей - это не просто цифры, а реальные семьи и дети, которым удалось помочь остаться вместе. Такой результат стал возможен благодаря системной работе: консилиумы позволяют принимать точечные решения, а семьесберегающие практики дают родителям реальный шанс на восстановление. Проект «Вызов» помогает настроить систему профилактики так, чтобы у семьи с детьми были время и ресурсы, чтобы выйти из кризиса», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Напомним, что в октябре 2024 года Самарская область стала одним из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов», разработанном по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев.

 

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