Рекордная жара в Европе повысила крепость шампанского

Экстремальная жара в Европе заметно повлияла на винодельческий сезон в Шампани. Урожай 2026 года стал самым ранним в истории региона. Сбор винограда стартовал уже 6 августа, а к 17-му числу работы шли в полном объеме. Это почти на две недели раньше показателей 2025 года. Как отметили в издании Fox Weather, причиной столь раннего созревания стала аномально высокая температура: из‑за волн жары виноград накопил больше сахара, чем обычно.

Такой сдвиг в вегетационном цикле привел и к неожиданным последствиям для будущего напитка. Повышенная концентрация сахара способна увеличить содержание алкоголя в вине. Поэтому французский Национальный институт происхождения и качества временно разрешил выпускать шампанское с крепостью до 15% вместо привычных 13%.

При этом эксперты подчеркивают: это не новый стандарт, а исключительное послабление, обусловленное нестандартными погодными условиями. Помимо роста крепости, более высокое содержание сахара может придать шампанскому более насыщенный и концентрированный вкус.

По словам экспертов, несмотря на непростой сезон, качество винограда сопоставимо с легендарными урожаями XX века. Однако попробовать напитки из нового сырья потребители смогут нескоро. Шампанскому предстоит несколько лет выдержки, и первые партии появятся в продаже не раньше 2028 года.

Кроме того, из‑за сложностей сезона общий объем производства снизился. Весенние заморозки еще до жары успели сократить будущий урожай, пишет pogoda.mail.ru.