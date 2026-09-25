24 сентября первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова посетила Самарский завод электромонтажных изделий, которому в этом году исполнилось 65 лет.

«Развитие промышленности — это развитие Самары. Важно поддерживать предприятия, помогать им реализовывать инвестиционные проекты и создавать условия для роста», — отметила Юлия Ашуркова.

Производственные площади завода — 16 тысяч кв. метров, здесь работают 393 сотрудника. Современная линия профилирования позволяет выпускать более 3,3 млн метров изделий в год.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» уже принесло результат: время производственного процесса сократилось на 32%, а выработка на одного сотрудника выросла на 26%.

«Наша задача — сохранять темпы роста, продолжать автоматизацию производства и расширять линейку продукции», — рассказал генеральный директор предприятия Михаил Шаров.

Напомним: с 1 января 2025 года проект «Производительность труда» вошёл в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель — обеспечить ежегодный прирост производительности труда не менее чем на 5%.