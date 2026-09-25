Я нашел ошибку
Главные новости:
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

176
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса По предварительным данным, сегодня в 11:00 в Кировском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса Lotos (маршрут № 70), мужчина 1964 года рождения, в районе дома № 130 по улице Стара-Загора совершил наезд на 18-летнего юношу. Молодой человек пересекал проезжую часть на электровелосипеде Maikaolin в нарушение пункта 24.6.1 ПДД РФ. Пострадавшему оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Теги: В центре внимания ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
21 сентября 2026, 22:50
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
По предварительным данным, у микроавтобуса взорвалось колесо, после чего он врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.  Происшествия
832
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026, 13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек. Происшествия
1718
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
08 июня 2025, 13:48
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Происшествия
1166
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
83
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
174
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
302
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
631
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
669
Весь список