В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса По предварительным данным, сегодня в 11:00 в Кировском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса Lotos (маршрут № 70), мужчина 1964 года рождения, в районе дома № 130 по улице Стара-Загора совершил наезд на 18-летнего юношу. Молодой человек пересекал проезжую часть на электровелосипеде Maikaolin в нарушение пункта 24.6.1 ПДД РФ. Пострадавшему оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.