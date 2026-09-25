Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту

За почти две недели на бесплатную программу «Искусственный интеллект в работе учителя» через Госуслуги подали уже 155 тыс. заявлений. Всего в этом году обучение смогут пройти 250 тыс. учителей.

Учителя смогут научиться использовать ИИ для создания мультимедийных учебных материалов, подготовки планов занятий, расшифровки конспектов.

Нейросети не заменяют учителя — они расширяют его возможности и помогают по-новому подать учебный материал.

В каких регионах больше всего заявок

— Краснодарский край

Краснодарский край — Дагестан

Дагестан — Башкортостан

Башкортостан — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — Ростовская область

Какой уровень подготовки нужен

Присоединиться к программе могут учителя с любым уровнем подготовки — от новичков до опытных пользователей ИИ-инструментов.

Как проходит обучение

Чтобы пройти курс, нужно подать заявление на Госуслугах. Обучение проходит онлайн и длится 36 часов. После итогового тестирования педагоги, успешно завершившие курс, получат электронное удостоверение о повышении квалификации.

Обучение организуют Минцифры, Минпросвещения и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано Яндексом.