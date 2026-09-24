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Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре

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Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре

В Самаре к предстоящему отопительному сезону отремонтируют теплосеть, проходящую в районе дома № 51Б по улице Антонова-Овсеенко. Специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» планируют выполнить перекладку трубопровода под автодорогой через заводные котлованы.

Земляные работы стартовали с дороги-дублёра по улице Антонова-Овсеенко (вблизи перекрёстка с улицей Карбышева), где движение перекрыто.

Кроме того, для проведения аварийно-восстановительного ремонта теплотрассы с утра 24 сентября и ориентировочно до конца суток 29 сентября по участку улицы Антонова-Овсеенко действует частичное ограничение движения транспорта. Дорога будет сужена. В направлении кольца на улице Антонова-Овсеенко/улице Советской Армии временно выводятся из эксплуатации обе полосы проезжей части – почти от улицы Ивана Булкина до улицы Карбышева. При этом для автомобилистов предусмотрели возможность пользования одной полосой встречного направления (движение по типу реверсивного). Таким образом, направляясь в сторону улицы Авроры, можно будет двигаться также преимущественно только по одной полосе.

Вследствие необходимости отключения контактной сети троллейбусов на период ремонта инженерных коммуникаций схема работы троллейбусного маршрута № 15 изменится:

- при движении от завода «Металлург» часть троллейбусов № 15 проследуют по своему маршруту, но только до улицы Советской Армии, затем развернутся по кольцу и поедут обратно к заводу «Металлург»;
- остальные троллейбусы, работающие на указанном маршруте, будут курсировать в объезд, через Московское шоссе — по трассе троллейбусного маршрута № 4, усиливая его.
 

Перевозки трамваями и автобусами осуществляются в обычном режиме, без изменений маршрутных схем.


Ресурсоснабжающая компания приносит жителям и гостям Самары извинения за временные неудобства и просит заранее планировать поездки с учётом осложнения дорожной ситуации и возможных заторов.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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