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Объем ремонта трамвайных путей в Самаре увеличен до 7,8 км в 2026 году

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Объем ремонта трамвайных путей в Самаре увеличен до 7,8 км в 2026 году

В Самаре завершен ремонт 13 участков пересечения трамвайных линий с автомобильными дорогами, суммарно работы выполнены на почти 1,5 км путей. Подрядчики продолжают работы на одном из самых загруженных перекрестков города — на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Дополнительно служба пути Трамвайно троллейбусного управления Самары по поручению главы города Ивана Носкова самостоятельно ведет ремонт одного километра трамвайных линий.

На каждом перекрестке рабочие полностью демонтируют трамвайное полотно, выполняют выемку грунта, обустраивают новый балластный слой из сыпучих минеральных материалов, в том числе гранитного щебня и песка. После этого укладывается новая рельсошпальная решетка, а завершает работы благоустройство прилегающей территории. Уже отремонтированы пути на ул. Красноармейской от ул. Агибалова до ул. Спортивной и непосредственно сами перекрестки на данном участке, также завершен ремонт на ул. Пензенской/ул. Владимирской, ул. Ставропольской/пр. Кирова, ул. Алма-Атинской/пр. Металлургов, ул. Промышленности/ул. Советской Армии и других. До конца октября запланирован ремонт перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара Загора.

Кроме того, порядка 500 погонных метров рельсового полотна однопутных трасс отремонтировала служба пути ТТУ. В числе обновленных участков — рельсы на улице XXII Партсъезда от ул. Физкультурной до ул. Гагарина, на улице Ново-Садовой (район Постникова оврага), улице Фадеева в районе домов № 53 и № 55, улице Ново-Вокзальной у дома № 247. На этой неделе специалисты работают на пересечении улиц Земеца и Победы.

«Для повышения качества ремонтов улучшили материально-техническую базу предприятия: приобрели новые специализированные автомобили с электрогазосварочным оборудованием, экскаватор-погрузчик, шпалоподбивочный блок для уплотнения балластного слоя рельсошпальной решетки, подъемно-рихтовочный блок и новый путевой инструмент. Также оптимизировали условия труда на предприятии — увеличили заработную плату и полностью укомплектовали штат службы пути», – рассказал директор МП «Трамвайно троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров.

С перечнем перекрестков трамвайных путей с автодорогами, подлежащих ремонту в 2026 году по госпрограмме, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.

Напомним, также в этом году в Самаре капитально отремонтировано 5 километров трамвайных путей на ул. Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до улицы Гастелло, включая несколько переездов.

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