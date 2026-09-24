24 сентября в школе № 81 в Самаре сработала пожарная сигнализация

Пригоревшее на плите молоко стало причиной срабатывания пожарной сигнализации в школе № 81 в Самаре 24 сентября. Об этом «Самарской газете» рассказали в городской администрации.

Извещатели среагировали на дым, и пожарный расчет прибыл по автоматическому сигналу пожарной безопасности. Ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации школьников, однако в мэрии это опровергли. В момент приезда спасателей в школе была пересмена.

Инцидент не повлиял на работу учебного заведения — школа функционирует в штатном режиме. Пострадавших нет.