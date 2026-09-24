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В Самаре будут судить двух граждан за попытку поджога железнодорожного оборудования

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В Самаре будут судить двух граждан за попытку поджога железнодорожного оборудования

В октябре 2025 года сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области в течение суток установили и задержали в соседней республике двух жителей Республики Татарстан, подозреваемых в покушении на поджог релейного шкафа и поджог трансформаторного киоска в районе железнодорожной платформы станции Безымянка г. Самары Куйбышевской железной дороги.

В ходе следствия сотрудниками следственных органов установлено, что один из обвиняемых нашел в телеграм-канале объявление о подработке и предложил другому совместно подработать. После чего, первый получил задание и вместе со вторым они совершили указанные преступления.

В результате произошло повреждение транспортной инфраструктуры, что повлекло причинение ущерба собственнику в размере более 335 000 рублей.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Кроме этого, один из них дополнительно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд для решения и вынесения приговора.

 

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