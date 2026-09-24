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В Самарской области появляются новые креативные кластеры

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В Самарской области появляются новые креативные кластеры

В 2026 году в регионе продолжают открываться креативные кластеры - пространства, где творчество, современные технологии и общение становятся частью повседневной жизни. До конца года новые пространства появятся в Жигулёвске, а также Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.

Креативные кластеры создаются как открытые пространства для молодых людей, где можно попробовать себя в разных направлениях, найти единомышленников, реализовать собственную идею или просто интересно провести время. Современное оборудование позволит проводить мастер-классы, репетиции, творческие встречи и молодёжные мероприятия, а уютные зоны для общения помогут превратить новые площадки в точки притяжения для местных жителей.

Одним из таких пространств стала «Мастерская» на базе Шенталинского районного Дома культуры. Здесь всё продумано так, чтобы творчество можно было не только показать, но и создать своими руками. В мастерской можно работать с глиной, деревом, берестой, кожей и другими материалами, осваивать декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Особое место занимает выставочная зона, где будут представлены работы мастеров и резидентов кластера. А современный концертный зал с большим LED-экраном расширит возможности площадки: здесь можно будет проводить тематические мероприятия, онлайн-трансляции и даже отправляться в виртуальные экскурсии.

Мини-кластер появился и на базе Обшаровского сельского дома культуры «Кристалл». Пространство получило название «Энергия», оно объединяет сразу несколько творческих направлений, каждое из которых получило своё название. В арт-пространстве «СвояАтмосфера» есть мини-сцена, музыкальные инструменты, звуковое и звукозаписывающее оборудование. Здесь можно будет репетировать, заниматься музыкой и готовить собственные выступления. «Свой Креатив» станет местом для творчества и экспериментов. Здесь будут проходить мастер-классы самых разных направлений, а молодые художники и фотографы смогут показывать свои работы. Для встреч, отдыха и общения создано пространство «СвоиТут». Здесь можно провести время с друзьями, поиграть, устроить фотосъёмку или записать видеоролик, посмотреть и обсудить фильм, а главное – придумать и воплотить собственную идею. А для тех, кто не представляет свою жизнь без движения, в кластере появилась «Своя Волна» – территория танца с зеркалами и необходимым оборудованием для занятий и репетиций.

Шишина Ирина Анатольевна, руководитель комитета по культуре администрации м.р. Приволжский: «Мы хотели создать не просто современное пространство, а место, в котором молодёжь сможет чувствовать себя свободно и уверенно, пробовать новое и реализовывать собственные идеи. Поэтому в «Энергии» появились разные направления — музыка, творчество, танцы, фото и видео, общение и отдых. Особенно важно, что ребята смогут сами наполнять это пространство содержанием: организовывать мероприятия, создавать проекты, объединяться в команды».

Новые пространства создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

 

Фото – Минкультуры Самарской области

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