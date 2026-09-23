В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия

25 сентября 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

● социального обслуживания пожилых людей;

● установления статуса льготополучателя;

● оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС;

● обеспечения лекарственными средствами

● и другие.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

по Самарской области, Территориального органа Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области»

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно

по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00

(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.