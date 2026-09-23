В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия

25 сентября 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.
Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:
● социального обслуживания пожилых людей;
● установления статуса льготополучателя;
● оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС;
● обеспечения лекарственными средствами
● и другие.
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
по Самарской области, Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области»
Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно
по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00
(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.