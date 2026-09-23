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В России 15,5 тыс. клиентов банков вернули похищенные мошенниками деньги

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В России 15,5 тыс. клиентов банков вернули похищенные мошенниками деньги

Процедурой возврата денежных средств, похищенных мошенниками, воспользовались 15,5 тыс. человек. Общая сумма возвратов составила почти 650 млн рублей. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Выступая на XXIII международном банковском форуме «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии», представитель регулятора раскрыл детали взаимодействия с кредитными организациями по защите интересов клиентов.

«Общая процедура возврата через банки — воспользовались у нас 15,5 тыс. человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли», — приводит слова Уварова ТАСС.

Теги: Мошенники

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