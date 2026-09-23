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24 иностранных участника Международного фестиваля молодежи завершили путешествие по Самарской области

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24 иностранных участника Международного фестиваля молодежи завершили путешествие по Самарской области

Самарская область принимала региональную программу Международного фестиваля молодежи – 2026. В регион приехали 24 иностранных участника из 16 стран. Свои делегации направили Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Гана, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР и Южная Осетия. Оператором программы выступила программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Региональная программа стала частью экспедиционного направления фестиваля. После основной недели в Екатеринбурге тысяча иностранных участников отправилась по 33 маршрутам в 35 регионов России, на федеральную территорию «Сириус», а также в Абхазию и Южную Осетию. Самарская область вошла в число территорий с индивидуальным маршрутом. Задача программы была шире обычной турпоездки. Гостям показывали регион через его историю, культуру, природу, гастрономию и молодежные инициативы, знакомили с региональными практиками и разрабатывали новые проектные решения.

С участниками региональной программы МФМ-2026 встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Региональная программа действительно стала насыщенной, интересной и познавательной. Маршрут знакомил с Самарской областью через людей, пространства, традиции и достижения. Представили и богатство культурно-исторического наследия, и современное развитие, в котором активное участие принимает молодежь», - отметил глава региона. Ребята на встрече обменялись мнениями, обсудили перспективы сотрудничества и высоко оценили программу, организованную для них в Самарской области.

«Мне очень понравилась и основная программа фестиваля, и региональная программа в Самарской области. Нас здесь очень тепло встретили, команда ответственно подошла к организации всех мероприятий. За время поездки мы успели много где побывать: посетили музеи и достопримечательности, увидели Волгу и природные места региона. Особенно впечатлила прогулка на лодке по Волге — природа здесь действительно очень красивая. Интересно было познакомиться и с историей Самары, в том числе посетить бункер Сталина», - поделился Владимир Кокоев, участник из Южной Осетии.

В первый вечер гостей встретили в аэропорту Курумоч и провели установочную сессию и командообразующую программу.

В первый день пребывания участников   ждали автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру, улице Ленинградской и площади Куйбышева, программа «Забытые игры и забавы» в этнографическом музее, этнопарк «Дружбы народов» с театрализованным квестом и мастер-классом, а также музей имени П. В. Алабина. День завершила презентация региональных практик в сфере молодежной политики.

На следующий день гости увидели Самару с Волги. Они прошли по набережной и отправились на речную прогулку на теплоходе. В Многофункциональном молодежном центре участники познакомились с его площадками и резидентами и провели проектную сессию по направлениям международного сотрудничества. Завершил день гастрономический блок на сыроварне «Viva Speranza» с экскурсией по ферме, дегустацией восьми видов сыра и мастер-классом по приготовлению горячей закуски.

Продолжилась программа в Тольятти. Участники побывали в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, а затем на контактной ферме «Деревенька» и в веревочном парке экопарка «Маламут Ленд». День завершился итоговым вечером в формате гала-ужина с вручением памятных подарков.

В заключительный день участники посетили Бункер Сталина, возложили цветы к Вечному огню у подножия горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

«Я впервые приехал в Самару, но еще до поездки друзья рассказывали мне, насколько это красивый и интересный город. Мои ожидания полностью совпали с реальностью. Особенно впечатлили архитектура, природа и исторические достопримечательности - в том числе площадь Славы и Вечный огонь. Самара показалась мне очень европейским городом, и, если я снова приеду в Россию, обязательно хочу вернуться сюда», - рассказал Аббас Али, участник региональной программы из Пакистана.

Справочно:

Международный фестиваль молодежи – 2026 прошел в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Региональная программа для иностранных участников реализуется по поручению Президента России о сохранении наследия Всемирного фестиваля молодежи и входит в экспедиционное направление фестиваля.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

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