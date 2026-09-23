В Пестравском районе перед судом предстанет мужчина, пытавшийся откупиться от инспекторов дорожного движения

Прокуратура Пестравского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя поселка Овсянка. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу).

Прокурору предстоит доказать в суде, что в июле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. На автомобильной дороге Пестравка – Майское – Крюково он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Нетрезвый водитель предложил правоохранителям вознаграждение в размере более 10,5 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности.

Сотрудники полиции задокументировали факт приготовления к даче взятки в установленном порядке.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.