В Жигулевске по иску прокуратуры для ребенка-инвалида установили уличный подъемник

Прокуратура города Жигулевска Самарской области провела проверку по обращению родителей ребенка-инвалида о нарушении прав несовершеннолетнего.

Установлено, что доступ к жилому помещению в многоквартирном доме для маломобильного ребенка был затруднен. Единственным способом обеспечения доступности жилья являлась установка уличного подъемника.

В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации оборудовать многоквартирный дом уличным подъемником. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролировала установку оборудования.

В настоящее время ребенок вместе с родителями может беспрепятственно выходить на улицу, его права восстановлены.