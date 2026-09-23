В Самаре после вмешательства прокуратуры обеспечена безопасность пешеходов у городского парка

Прокуратура Красноглинского района г. Самары в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения выявила неполноту схемы дорожного движения вблизи городского парка «Сквер Октябрь».

Прокуратура района приняла комплекс мер, в том числе направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить реализацию схемы дорожного движения в соответствии с требованиями технических средств организации дорожного движения со стороны парка.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

В рамках исполнения решения суда работы завершены: заменены и перенесены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, установлены светофоры и дорожные ограничения.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства подход к городскому парку стал безопасным для граждан и несовершеннолетних.