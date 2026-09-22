В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
В Самарской области сорван ремонт детсада
В Самарской области сорван ремонт детсада
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.1
-0.1
EUR 96.37
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова

276
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова

В Самаре продлили ограничение движения на перекрестке улиц Мичурина и Николая Панова. Об этом предупредила мэрия областной столицы.

«Продолжается реконструкция теплотрассы», — объяснили в городской администрации.

Перекресток будет закрыт до 23:59 понедельника, 28 сентября.

Ограничение касается не только автомобилей, но и велосипедов, а также средств индивидуальной мобильности.

До 23:59 20 октября по участку улицы Николая Панова также будет нельзя проехать: речь идет об отрезке от Скляренко до Мичурина. Здесь тоже реконструируют теплосеть. Кроме того, перекрыт и верхний участок улицы Николая Панова: от Гая до Мичурина. Ориентировочный срок открытия — 10 октября.

Изменений в работе общественного транспорта нет, так как маршруты по данным участкам не проходят.

В мэрии отметили, что перекладка около 1,5 километра магистрального трубопровода — залог надежного теплоснабжения более 300 объектов: свыше 200 многоквартирных домов и 30 социальных учреждений, пишет 63.ру.

«Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свои поездки», — добавили в администрации Самары.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026, 11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
В Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Транспорт
1266
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
15 сентября 2026, 13:44
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
В документе указано, что вопрос о продлении срока действующих расценок до 31 декабря 2026 года поднял департамент транспорта Самары. Транспорт
1167
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
08 сентября 2026, 13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
Скидка не действует по пластиковым картам «Мир» и картам для льготников. Транспорт
2448
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
273
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
22 сентября 2026  16:43
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
374
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
22 сентября 2026  15:10
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
306
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
22 сентября 2026  10:58
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
595
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
22 сентября 2026  10:45
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
572
Весь список