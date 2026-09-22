В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова

В Самаре продлили ограничение движения на перекрестке улиц Мичурина и Николая Панова. Об этом предупредила мэрия областной столицы.

«Продолжается реконструкция теплотрассы», — объяснили в городской администрации.

Перекресток будет закрыт до 23:59 понедельника, 28 сентября.

Ограничение касается не только автомобилей, но и велосипедов, а также средств индивидуальной мобильности.

До 23:59 20 октября по участку улицы Николая Панова также будет нельзя проехать: речь идет об отрезке от Скляренко до Мичурина. Здесь тоже реконструируют теплосеть. Кроме того, перекрыт и верхний участок улицы Николая Панова: от Гая до Мичурина. Ориентировочный срок открытия — 10 октября.

Изменений в работе общественного транспорта нет, так как маршруты по данным участкам не проходят.

В мэрии отметили, что перекладка около 1,5 километра магистрального трубопровода — залог надежного теплоснабжения более 300 объектов: свыше 200 многоквартирных домов и 30 социальных учреждений, пишет 63.ру.

«Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свои поездки», — добавили в администрации Самары.