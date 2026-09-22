Фермерская косметика обогнала по онлайн-продажам молоко и сыр

Категория «Здоровье и красота» впервые вошла в тройку наиболее востребованных видов фермерской продукции, представленной на аграрном маркетплейсе Своё Родное, в том числе производителями Приволжского федерального округа. В первом полугодии 2026 года объём реализации этой продукции через платформу составил 5 тонн.

Лидером по ассортименту соответствующих товаров в округе стала Удмуртия, предлагающая более 80 разнообразных косметических и сопутствующих товаров фермерского производства. В топ-5 вошли Ульяновская, Нижегородская области, Башкортостан и Марий Эл.

Всего в категории представлено более 700 позиций, среди которых зубная паста с мумиё, твёрдый шампунь с кедровой живицей, репейный крем, можжевеловое мыло и другие натуральные средства для ухода за лицом, телом и волосами, а также диетические продукты и пищевые добавки.

Товары для здоровья и красоты по итогам первых шести месяцев 2026 года заняли третье место по объёму реализации среди товарных направлений фермеров на аграрном маркетплейсе, уступив мясу и птице – 6 тонн, а также замороженной продукции – 5,2 тонны, но опережая яйца и молочную продукцию (4,6 тонн), а также сыры (3,6 тонн). Годом ранее «Здоровье и красота» в пятёрку лидирующих категорий не входила.

«Фермеры активнее осваивают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Онлайн-площадки позволяют производителям выходить за пределы локального рынка, тестировать новые товарные ниши и находить аудиторию для натуральных средств ухода, продукции пчеловодства и переработки дикоросов. Выход категории “Здоровье и красота” в тройку лидеров показывает: покупатели готовы выбирать фермерский продукт не только к столу, но и для повседневного ухода за собой», – отмечают аналитики Россельхозбанка.

В целом за январь-июнь 2026 года объём реализации продукции производителей ПФО через маркетплейс составил 29,7 тонны, увеличившись на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число зарегистрированных на площадке фермерских хозяйств и компаний АПК из регионов округа приближается к 3,3 тыс.

Самую высокую динамику реализации продукции производителей Приволжья онлайн в первом полугодии показали Ульяновская область (+37% за год), Самарская область (+34%), Республика Татарстан (+30%), Чувашская Республика и Оренбургская область (по 25%).

По объёму реализации продукции через площадку лидируют производители Саратовской области – более 4,2 тонны, Республики Башкортостан – 3,1 тонны, Удмуртской Республики – 2,6 тонны, Самарской области – 2,4 тонны и Ульяновской области – 2,3 тонны.