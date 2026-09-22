СамГМУ и ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ создадут индивидуальные биоимплантаты с антимикробным и противовоспалительным действием

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России и Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы выиграли грант Правительства Москвы на создание индивидуальных биоимплантатов с антимикробным и противовоспалительным действием. Разработка будет применяться в реконструктивно-восстановительных операциях при диабетической стопе и остеоартропатии Шарко и позволит снизить число ампутаций и рецидивов инфекции, а также повысить восстановление функции у больных. СамГМУ выступает соисполнителем проекта, руководитель работ – директор НИИ БиоТех, д.м.н., профессор Лариса Волова.

Проект призван решить проблему отсутствия эффективного метода восстановительного лечения пациентов с тяжелой формой осложнений диабета - обширными повреждениями костей стопы, сопровождающимися хронической инфекцией и воспалением.

Стандартные костные блоки и имплантаты не повторяют сложную индивидуальную анатомию стопы, что приводит к нестабильности и нарушению биомеханики. Кроме того, существующие подходы либо не обеспечивают локальной доставки антимикробных препаратов, либо используют стандартные антибиотики широкого спектра действия, что часто оказывается неэффективно у конкретного пациента. Также ни один из существующих имплантатов не обладает направленным противовоспалительным действием. Все это приводит к тому, что лечение часто носит паллиативный характер и заканчивается калечащим вмешательством.

В ходе совместного проекта будет разработана и апробирована методика двухэтапного хирургического лечения с применением персонализированных аллогенных биоимплантатов с антимикробным и противовоспалительным действием, направленная на сохранение конечности и восстановление ее опорной функции.

Ранее в СамГМУ была разработана технология получения индивидуальных крупноблочных костных биоимплантатов сложной конфигурации для применения в реконструктивно-восстановительных операциях при стопе Шарко. Она позволяет снизить инвалидизацию и дает пациентам возможность вести полноценную жизнь благодаря тому, что биоимплантат соответствует анатомическим структурам резецированной области, а риск отторжения минимизирован.

«В новом проекте индивидуальные имплантаты мы будем насыщать индивидуально подобранным препаратом с антимикробным и противовоспалительным действием, – рассказала Лариса Волова. - Получается двойной персонифицированный подход: изготовление имплантата по нашей запатентованной технологии по форме послеоперационного дефекта конкретного пациента, и насыщение лекарственным препаратом, подобранным под его микрофлору. В работе мы также планируем использовать клеточные тест-системы для оценки эффективности лекарственных препаратов, разработанные в НИИ БиоТех».

На базах ГКБ им. Демихова и ГКБ им. Юдина ДЗМ была успешно апробирована и применяется базовая двухэтапная хирургическая методика лечения костных дефектов стопы с использованием аллогенных индивидуальных биоимплантатов, проведено более 40 успешных операций у пациентов с диабетической стопой и остеоартропатией Шарко.

«Университет уже не первый год развивает стратегическое направление разработки новых биотехнологий для терапии, диагностики и персонализированной медицины, – подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – Накопленный опыт позволяет масштабировать наши разработки для создания инновационных продуктов, которые помогут значительно улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми осложнениями диабета».

Проект реализуется при поддержке грантовой программы Мэра Москвы «Создано московскими врачами», направленной на развитие научных команд столичных медицинских организаций совместно с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны. Оператор программы — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).