Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ открыта в Самаре

Горячая линия, где специалисты рассказывают о профилактике гриппа и ОРВИ, начала работать в Самаре. Получить консультацию можно до 2 октября включительно.

Акцию проводят специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Жителям расскажут о вакцинации против гриппа, способах поддержания иммунитета и мерах личной профилактики. Специалисты также объяснят, как действовать после возможного контакта с заболевшим.

Отдельно можно будет получить рекомендации по защите детей в сезон распространения респираторных инфекций. Родителям расскажут, как снизить риск заражения ребенка и какие симптомы требуют особого внимания.

Задать вопросы специалистам Роспотребнадзора по Самарской области можно по телефону 8 (846) 267-42-94. В Центре гигиены и эпидемиологии консультации проводят по номеру 8 (846) 260-38-21.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 14:00, пишет Самарская газета.