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Самарцу запретили катать пассажиров на гидросамолете без сертификата

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Самарцу запретили катать пассажиров на гидросамолете без сертификата

Куйбышевская транспортная прокуратура запретила владельцу гидросамолета катать отдыхающих в Самарской области. Такое решение было принято после проверки соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что в мае 2026 года житель Самары на своем гидросамолете «Л-31» осуществлял прогулочные полеты, катая пассажиров. При этом у пилота не было сертификата эксплуатанта, а уведомление об использовании воздушного пространства в службы организации воздушного движения он не подавал.

Самарский районный суд рассмотрел иск прокурора и встал на его сторону. Теперь владельцу гидросамолета запрещено выполнять прогулочные полеты без необходимых разрешений, пишет Самарская газета.

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