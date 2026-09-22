Сызранские транспортные полицейские и общественники провели первый этап конкурса «Комфортные условия службы»

В целях поддержания должного порядка в служебных помещениях сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета при линейном отделе Любовью Гориной организовали первый этап конкурса «Комфортные условия службы по трём номинациям: «Лучший кабинет», «Лучшая территория» и «Лучший кабинет экспертно-криминалистического подразделения».

При оценивании кабинетов комиссия обращала внимание на чистоту и порядок, правильное оформление актуальной информации, наличие растений и других деталей, создающих благоприятную рабочую атмосферу.

Территории оценивались по состоянию фасадов зданий, вывесок, государственного флага Российской Федерации и озеленению.

По результатам отборочного этапа первое место в номинации «Лучший кабинет» присуждено кабинету заместителя начальника следственного отделения Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Помимо основных критериев, члены комиссии отметили уют, эргономичность и грамотную организацию рабочего пространства.

В номинации «Лучшая территория» победителем стало здание линейного пункта полиции на станции Октябрьск.

В номинации «Лучший кабинет экспертно-криминалистического подразделения» лучшим признан кабинет экспертно-криминалистического отделения Сызранского ЛО МВД России на транспорте, где несут службу два эксперта. Комиссия высоко оценила современное техническое оснащение и безупречную организацию пространства.