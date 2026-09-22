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Два чемпионата Приволжского округа Росгвардии завершились в Самарской области

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Два чемпионата Приволжского округа Росгвардии завершились в Самарской области

Самарские росгвардейцы поднялись на пьедестал почета обоих чемпионатов: в активе хозяев соревнований золото в военно-прикладном спорте и серебро в летнем офицерском троеборье.
 

На базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ в Тольятти завершились два масштабных спортивных события. В течение четырех дней здесь проходили окружные чемпионаты по летнему офицерскому троеборью и по военно-прикладному спорту.
 

За звание сильнейших боролись представители территориальных органов и воинских частей, дислоцированных на территории четырнадцати субъектов Приволжского округа Росгвардии.
 

Участникам летнего офицерского троеборья пришлось показать разностороннюю физическую подготовку. Программа соревнований включала три вида испытаний: заплыв, кросс по пересечённой местности и стрельбу из пистолета Макарова. Итоговые места распределялись исходя из общей суммы баллов, набранных во всех трёх дисциплинах.
 

Столь же насыщенным выдался и чемпионат по военно-прикладному спорту. Участникам — сотрудникам и военнослужащим войск правопорядка — нужно было пробежать 400 метров и 3 километра, поразить цель гранатой, а также продемонстрировать навыки плавания с автоматом, будучи в форме и берцах. По условиям соревнований все этапы проходили в полевой одежде, что заметно повышало сложность выполнения задач и добавляло нагрузку на спортсменов.
 

В результате упорной борьбы победителями чемпионата по военно-прикладному спорту стали хозяева чемпионата представители Управления Росгвардии по Самарской области. Второе место заняли военнослужащие саровского соединения, замкнули тройку лидеров спортсмены из Управления Росгвардии по Республике Марий Эл.
 

В командном зачете победителями чемпионата по летнему офицерскому троеборью стали спортсмены саровского соединения. «Серебро» у команды Управления Росгвардии по Самарской области, третьими стали представители Управления Росгвардии по Саратовской области.
 

Участие в церемонии награждения победителей и призеров принял начальник физической подготовки и спорта Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии полковник Сергей Аристов.
 

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды-победители из спортсменов, показавших лучшие результаты в каждой дисциплине. Именно им предстоит отстаивать честь Приволжского округа ВНГ России на всероссийских чемпионатах войск национальной гвардии.

 

Теги: Росгвардия

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