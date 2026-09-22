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Россияне чаще покупают чипсы, а не ЗОЖ-продукты

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Россияне чаще покупают чипсы, а не ЗОЖ-продукты

Тренд на здоровое питание в России оказался мифом — россияне чаще отдают предпочтение копченой рыбе и чипсам, а не ЗОЖ-продуктам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аналитической компании NTech.

«Россияне складывают в свои корзины действительно вкусные и интересные продукты, но все же их нельзя охарактеризовать полезными», — сказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Он обратил внимание, что бренд конкретных чипсов второй год подряд возглавляет общий рейтинг розничных продаж всех продуктов питания в денежном выражении. Растут и цифры физических продаж еды, не относящейся к ЗОЖ. Например, по итогам первого полугодия 2026 года россияне покупали больше копченой рыбы (+18%), нарезок колбасных изделий (+13%), маринадов мяса и птицы (+12%), мороженого (+11%), чипсов (+9%) и выпечки из отдела пекарни (+8%)

«Глядя на эти цифры можно подумать, что с ЗОЖем в России огромные проблемы. Все эти продукты крайне сложно отнести к «правильному питанию», — заявил Ардалионов.

Вдобавок не показывают роста и продукты, регулярное употребление которых ассоциируют с правильным питанием. Например, физические продажи хлебцев по итогам первого полугодия 2026 года упали на 9%, фруктовых и злаковых батончиков – на 12%.

Аналитик отметил, что в ряде групп условно неполезной еды продажи также снизилась. Так, россияне в натуральном выражении стали меньше набирать тортов и пирогов (-4%), сосисок и сарделек (-5%), сладкой консервации (-6%), сахара (-7%), шоколадных плиток (-9%), сырокопченых и сыровяленых колбас без учета нарезки (-12%).

«Диетологов и нутрициологов не может не порадовать снижение потребления таких продуктов. Но существование глобального тренда на здоровое питание, как мы видим по цифрам продаж пищевых товаров в целом, очень сомнительно», — заключил эксперт.

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