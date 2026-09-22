россияне стали почти в 2 раза чаще покупать товары для стройки и DIY-ремонта

Владельцы дач и загородных домов в этом году активнее берутся за ремонт своими силами. В разгар летнего сезона покупатели чаще всего приобретали инструменты, изоляцию, смеси, спецодежду и комплектующие, которые нужны для самостоятельных ремонтных и кровельных работ. Ozon и Ондулин проанализировали спрос на товары для стройки и DIY и выяснили, что летом 2026 года спрос в этих категориях вырос почти в 2 раза год к году.



Особенно активно покупатели приобретают ручные инструменты для строительства и изоляционные материалы. Популярность ручных инструментов выросла в 1,8 раза год к году, а изоляционных материалов, например геомембраны, в 2,1 раза. Также пользователи Ozon чаще покупают товары для ремонта и строительных работ: спрос на магниты для ремонта и строительства увеличился в 2,6 раза, на готовую бетонную смесь — в 3,5 раза, на изоленты — в 3,4 раза.



В Ондулин отмечают, что такая структура спроса хорошо отражает нарастающий DIY-тренд в ремонте и строительстве. Владельцы домов все чаще выполняют работы самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов.



«Мы видим, что владельцы дач и загородных домов стали внимательнее подходить к сезонному ремонту. Все чаще они заранее оценивают, какие работы могут выполнить сами, а где потребуется помощь специалистов. Самостоятельный ремонт в этом случае становится способом сэкономить, лучше контролировать состояние дома и постепенно закрывать понятные задачи без большого строительного проекта. Это касается в том числе кровельных работ, если материал удобен в применении, а у производителя есть понятные инструкции по расчету и монтажу», — говорит Екатерина Балон, директор по маркетингу компании Ондулин.



Эту тенденцию подтверждают и данные опроса Ондулин: 48% владельцев домов, которые занимались кровельными работами, полностью выполняли монтаж самостоятельно, еще 14% — брали на себя часть работ. При этом главной причиной для самостоятельного монтажа респонденты называли небольшой объем работ — такой вариант выбрали 56% опрошенных. Это показывает, что владельцы домов готовы сами браться за задачи, которые считают понятными и посильными, особенно если их можно выполнить поэтапно.



Дополнительно интерес поддерживает общая динамика рынка – в прошлом году DIY-сегмент вырос на 13%. Спрос на товары для самостоятельного ремонта и строительства, скорее всего, будет сохраняться до конца активного дачного сезона.