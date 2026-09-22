Самарская область принимает участие во Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО

С 23 по 27 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке пройдут масштабные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции. В мероприятии примут участие более ста ветеранов СВО, представляющих все регионы Российской Федерации.

Ключевой целью встречи станет обмен опытом, обсуждение новых механизмов поддержки бойцов и их семей, а также интеграция ветеранского сообщества в социально-экономическую жизнь страны.

Для поддержки вернувшихся с передовой уже развернуты масштабные программы: от медицинской реабилитации до бесплатного переобучения и помощи в трудоустройстве. Сборы помогут сделать эту работу еще более эффективной, найти лучшее применение знаниям и опыту защитников Отечества.

Важной частью деловой программы станет изучение и тиражирование лучших региональных практик. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох выразил уверенность в продуктивности предстоящего диалога: «Рассчитываем на максимально содержательный разговор, который позволит масштабировать дальневосточные практики на другие российские регионы. В свою очередь, у региональных лидеров Ассоциации будет возможность поделиться своими наработками и опытом».

В рамках сборов участников ждет насыщенная программа. Состоятся проектные сессии, посвященные увековечиванию памяти защитников Отечества, пройдут деловые игры и тематические выставки. Также ветераны проведут единый «Урок Мужества», направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Завершится мероприятие спортивными состязаниями по футболу, волейболу, настольному теннису и заплыву на лодках-драконах. Эти соревнования будут посвящены памяти боевого товарища, дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова.