Одному из пострадавших в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Самаре провели операцию 22 сентября. Его состояние стабильное, медики полностью контролируют ситуацию. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале в МАХ после встречи с пострадавшими и врачами.

По его словам, всем мужчинам, получившим травмы, уже оказана необходимая помощь, их состояние не вызывает опасений у медиков. Вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме.

– К глубокому сожалению, в результате бесчеловечной атаки киевского режима один человек погиб, выражаю искренние соболезнования его родным и близким, – написал градоначальник.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате массированной атаки БПЛА в Самарской области 22 сентября, пишет Самарская газета.