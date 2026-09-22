Региональный бренд «Самарский продукт»: ряды обладателей регионального бренда пополнили новые производители

В Министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области». На заседании рассмотрели и одобрили заявки новых участников, обсудили дополнительные меры поддержки для предпринимателей-селлеров, пострадавших в результате атак, совершенных в отношении логистической инфраструктуры региона.

На сегодняшний день уже 485 предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых Самарской области гордятся правом использовать престижный региональный бренд. При этом общее количество наименований товаров, маркированных символикой «Самарский продукт», превысило 4030 единиц.

Решением Комиссии право на использование регионального бренда получили предприятия различных отраслей экономики Самарской области:

• ООО НПП «ПромТЭК» — высокотехнологичный производитель индустриальных и моторных масел, пластичных смазок, а также качественной сыровяленой мясной продукции и сушеного мяса;

• ИП Афанасьев Эрнест Вадимович — производство натуральных сыров и сливочного масла;

• ИП Безбородов Юрий Николаевич — изготовление широкого ассортимента мучных кондитерских пряников ручной работы и декоративных изделий;

• ООО «СладПром» — кондитерские изделия;

• ИП Сергеева Виктория Сергеевна — производство сладкой ваты и карамельных яблок;

• СЗ Ананьева Юлия Олеговна — эстетичные изделия ручной работы из ротанга;

• СЗ Ларичева Татьяна Андреевна — авторские украшения ручной работы из полимерной глины.

«Присвоение символики «Самарский продукт» — это мощный импульс для нашего развития, - прокомментировал индивидуальный предприниматель Эрнест Афанасьев. - Мы постоянно ищем новые направления. Сейчас на базе нашего сыроваренного производства мы запустили экскурсионный маршрут, который уже пользуется огромным спросом среди жителей и гостей региона — группы по 15–20 человек записываются регулярно».

Федеральный партийный проект «Выбирай своё» партии «Единая Россия», координатором которого в регионе является глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков, также на защите интересов локального бизнеса.

«Проект «Самарский продукт» — это яркое практическое воплощение нашей партийной инициативы «Выбирай своё», - отметила Ирина Михайловская, председатель Общественного совета проекта «Выбирай своё». - Мы видим, как планомерно растет количество участников: от высокотехнологичных индустриальных производств, таких как научно-производственные предприятия, до малого семейного бизнеса и самозанятых граждан».

Важным блоком работы Комиссии стало обсуждение оперативных мер поддержки для региональных предпринимателей-селлеров, пострадавших в результате атак на логистические объекты маркетплейсов.

«Наша общая задача — не просто присваивать знак качества, а создавать полноценную экосистему поддержки, помогая региональным брендам находить новые рынки сбыта и расширять присутствие на полках и ярмарках», - отмечает глава Минпромторга Денис Гурков.

Минпромторг Самарской области разработал комплекс мер по их реабилитации и переориентации. Во-первых, это торговые места на крупных ярмарках. В настоящее время ведомство решает вопрос предоставления пострадавшим селлерам возможности бесплатно или на льготных условиях встать со своим товаром на популярных универсальных ярмарках. Во-вторых, - прямые контакты с сетями. На 8 октября 2026 года запланировано проведение специализированной масштабной торгово-закупочной сессии. Мероприятие разработано специально для пострадавших селлеров, чтобы они могли оперативно презентовать продукцию байерам крупных торговых сетей, найти альтернативные физические каналы сбыта и заключить прямые контракты.

Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru

Фото - Минпромторг Самаркой области