Возможности для роста, развития и новых знаний: проект «Флагманы образования» открыт для жителей Самарской области

Жители Самарской области могут стать частью масштабного образовательного сообщества, получить доступ к уникальным полезным сервисам и пройти обучение с проектом «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . В течение года всем желающим доступны цифровые сервисы проекта, которые дают возможность развивать компетенции, получать новые знания и находить единомышленников.

Мир образования – это не только уроки и учебники. Это пространство для личностного роста, развития надпрофессиональных навыков и обмена опытом. Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» создал экосистему, которая будет полезна каждому жителю Самарской области – независимо от возраста, профессии и сферы деятельности. Учитель, инженер, студент, предприниматель или просто человек, который хочет узнать больше об искусстве и государственном устройстве, – здесь каждый найдет для себя что-то ценное и полезное.

Что доступно уже сегодня:

«Библиотека контента» – ваш личный источник знаний. Для тех, кто ценит качественную информацию. Здесь собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы. Пригодятся как для учебы и работы, так и для общего кругозора. Идеально для самообразования в удобном формате.

Для тех, кто ценит качественную информацию. Здесь собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы. Пригодятся как для учебы и работы, так и для общего кругозора. Идеально для самообразования в удобном формате. «Каталог возможностей» – навигатор по жизни. Тем, кто ищет новые горизонты. Сервис помогает находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров «Флагманов образования». Это ваш шанс получить финансирование для идеи, пройти стажировку мечты или просто интересно провести время.

Тем, кто ищет новые горизонты. Сервис помогает находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров «Флагманов образования». Это ваш шанс получить финансирование для идеи, пройти стажировку мечты или просто интересно провести время. «Оценка компетенций» – зеркало ваших сильных сторон. Всем, кто хочет понять себя. Диагностический сервис поможет определить ваши сильные стороны, выявить зоны роста и получить персональные рекомендации по развитию. Полезно как для карьерного роста, так и для личной эффективности.

Всем, кто хочет понять себя. Диагностический сервис поможет определить ваши сильные стороны, выявить зоны роста и получить персональные рекомендации по развитию. Полезно как для карьерного роста, так и для личной эффективности. Онлайн-курс «Как стать командным игроком?» – для тех, кто работает с людьми. Для команд образовательных организаций и не только. Курс поможет лучше понять свою роль в коллективе, познакомит с принципами командной работы и научит эффективному взаимодействию. Эти навыки пригодятся в любой сфере – от управления проектами до семейных отношений.

Для команд образовательных организаций и не только. Курс поможет лучше понять свою роль в коллективе, познакомит с принципами командной работы и научит эффективному взаимодействию. Эти навыки пригодятся в любой сфере – от управления проектами до семейных отношений. «Шагомер» – забота о себе в ритме жизни. Для всех, кто следит за здоровьем. Этот сервис помогает поддерживать физическую активность, что особенно важно при сидячей работе или учебе. Простой способ добавить движения в свою жизнь.

Для всех, кто следит за здоровьем. Этот сервис помогает поддерживать физическую активность, что особенно важно при сидячей работе или учебе. Простой способ добавить движения в свою жизнь. Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» – для глубоких и важных бесед. Родителям, педагогам и всем, кто работает с детьми. Проект подскажет, как говорить с подрастающим поколением о важных темах, воспитывая уважение и понимание.

Для тех, кто хочет не просто узнать новое, но и проверить себя, есть специальные проекты. Доступ к сервисам «Диктант возможностей», «Культура» и «Государство» открывается в личном кабинете после простой регистрации на сайте. Это сделано для того, чтобы вы могли сохранить свои результаты, получить обратную связь и продолжить обучение в комфортном темпе.

«Диктант возможностей» – проверка знаний о стране. Всем, кто хочет проверить свою эрудицию. Вопросы посвящены достижениям России, молодежным и образовательным проектам, мерам поддержки и культурным инициативам. Отличный способ узнать больше о том, какие перспективы открыты перед вами.

Всем, кто хочет проверить свою эрудицию. Вопросы посвящены достижениям России, молодежным и образовательным проектам, мерам поддержки и культурным инициативам. Отличный способ узнать больше о том, какие перспективы открыты перед вами. Курс «Культура» – искусство для жизни. Для тех, кто хочет разбираться в прекрасном. Лекции известных деятелей культуры об искусстве театра, музыке, живописи и литературе. Курс помогает понять связь искусства, образования и воспитания, а также глубже познакомиться с культурным наследием страны. Пригодится для расширения кругозора и развития насмотренности.

Для тех, кто хочет разбираться в прекрасном. Лекции известных деятелей культуры об искусстве театра, музыке, живописи и литературе. Курс помогает понять связь искусства, образования и воспитания, а также глубже познакомиться с культурным наследием страны. Пригодится для расширения кругозора и развития насмотренности. Курс «Государство» – понимание системы. Для активных граждан. Курс посвящен управленческим процессам в стране. Он помогает лучше понять, как устроены государственные механизмы и какую роль они играют в жизни общества. Полезно для тех, кто хочет быть в курсе и участвовать в жизни региона.

Доступ ко всем возможностям проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и цифровым сервисам сохраняется в течение всего года. Вы можете выбрать материалы, курсы и другие возможности под свои задачи в любое удобное время.

«Сегодня оставаться современным специалистом можно только в постоянном движении: идти в ногу со временем, заниматься самообразованием и быть частью профессионального сообщества. Именно это и дает проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – не разовое участие в конкурсе, а среду, в которой можно расти каждый день. Для жителей Самарской области это возможность присоединиться к профессиональному сообществу участников из разных регионов России, получить новые знания и продолжить развитие после завершения конкурсных треков», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Михайлов.

Также жители Самарской области могут принять участие в конкурсных треках «Учить и учиться» и «СпортТрек». Регистрация доступна на сайте до 11 октября.

Трек «Учить и учиться» объединяет старшеклассников, студентов и педагогов. Участники в возрасте от 14 лет могут пройти профориентационный курс, узнать больше о цифровых сервисах и возможностях искусственного интеллекта в работе педагога, выполнить практические задания и проверить свои знания. За успешное прохождение всех этапов предусмотрен сертификат, а 30 победителей будут приглашены в Москву на финальное мероприятие и пройдут повышение квалификации. Участие индивидуальное, от 14 лет.

объединяет старшеклассников, студентов и педагогов. Участники в возрасте от 14 лет могут пройти профориентационный курс, узнать больше о цифровых сервисах и возможностях искусственного интеллекта в работе педагога, выполнить практические задания и проверить свои знания. За успешное прохождение всех этапов предусмотрен сертификат, а 30 победителей будут приглашены в Москву на финальное мероприятие и пройдут повышение квалификации. Участие индивидуальное, от 14 лет. Направление «СпортТрек» объединяет тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи. Участники узнают больше о командной работе, спортивной медицине и психологии спорта, студенческом спорте, а также роли тренера и капитана в команде – знания можно будет закрепить на практических заданиях. По итогам конкурсных этапов участники получат сертификаты, а часть из них сможет пройти повышение квалификации. Победителей пригласят в Москву на финальное мероприятие. Участие в направлении индивидуальное, от 18 лет.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).