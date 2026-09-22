77% самарцев хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении. При этом 77% экономически активных самарцев хотели бы иметь возможность ежегодно получать подобную компенсацию. Респонденты комментируют: «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «В моем случае отпуска копились годами»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней». Против такой возможности высказались 11% опрошенных («Денежная компенсация не заменит качественного восстановления»; «Работа нон-стоп вредна для здоровья»).



Среди респондентов до 35 лет подобную выплату хотели бы 80%, среди тех, кто старше, — 75%.



Среди участников опроса с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей больше желающих получать компенсацию за неиспользованный отдых, чем среди зарабатывающих меньше или больше. При этом граждане с зарплатой от 150 тысяч рублей настроены скептичнее (13% противников выплат), чем респонденты с меньшим доходом (9%).



Ожидаемо, что больше всего сторонников идеи среди тех, у кого к концу года останутся неиспользованные дни отпуска: 81% из них хотели бы получать дополнительные выплаты. Среди тех, кто планирует полностью отгулять отпуск, поддержка ниже — 72%, а каждый пятый выступает против.

Время проведения: 7—17 сентября 2026 года