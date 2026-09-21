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Россияне стали экономнее

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россияне стали экономнее

В августе российские потребители увеличили расходы на 5,9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Альфа-банка.

Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем.

«Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет», — говорится в публикации.

При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1,5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%, поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.

Теги: Опрос

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