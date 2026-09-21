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До конца приёма заявок на премию «Цифровые решения» остался один день

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До конца приёма заявок на премию «Цифровые решения» остался один день

Не упустите свой шанс попасть в число лидеров цифровой индустрии — подайте заявку на участие в главной ИТ-премии года. Церемония награждения победителей состоится уже в октябре в рамках форума «Цифровые решения».

Если вы уже начинали заполнять заявку, проверьте не осталось ли ваше заявление в черновиках. Сегодня — последний день, чтобы завершить подачу.

Номинации премии

  • —  Лучшее решение в сфере цифровой безопасности
  • —  Лучшее индустриальное ПО
  • —  Лучшее пользовательское ПО
  • —  Лучшее мобильное приложение для бизнеса
  • —  Лучшее мобильное приложение для граждан
  • —  Лучшая цифровая платформа
  • —  Инновация в телекоме
  • —  Лучший ИИ-сервис для бизнеса
  • —  Лучший ИИ-сервис для государства
  • —  Лучший ИИ-агент
  • —  Лучший облачный сервис
  • —  Лучшее решение для подготовки кадров
  • —  Лучший цифровой государственный сервис
  • —  Инновация в сфере цифровой инфраструктуры

 

Заявки участников рассматривает Экспертный совет, в составе которого представители Минцифры, Правительства РФ, крупнейших ИТ-организаций и отраслевых ассоциаций. Принять участие в конкурсе могут любые компании вне зависимости от масштаба.

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