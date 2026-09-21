До конца приёма заявок на премию «Цифровые решения» остался один день

Не упустите свой шанс попасть в число лидеров цифровой индустрии — подайте заявку на участие в главной ИТ-премии года. Церемония награждения победителей состоится уже в октябре в рамках форума «Цифровые решения».

Если вы уже начинали заполнять заявку, проверьте не осталось ли ваше заявление в черновиках. Сегодня — последний день, чтобы завершить подачу.

Номинации премии

— Лучшее решение в сфере цифровой безопасности

Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — Лучшее индустриальное ПО

Лучшее индустриальное ПО — Лучшее пользовательское ПО

Лучшее пользовательское ПО — Лучшее мобильное приложение для бизнеса

Лучшее мобильное приложение для бизнеса — Лучшее мобильное приложение для граждан

Лучшее мобильное приложение для граждан — Лучшая цифровая платформа

Лучшая цифровая платформа — Инновация в телекоме

Инновация в телекоме — Лучший ИИ-сервис для бизнеса

Лучший ИИ-сервис для бизнеса — Лучший ИИ-сервис для государства

Лучший ИИ-сервис для государства — Лучший ИИ-агент

Лучший ИИ-агент — Лучший облачный сервис

Лучший облачный сервис — Лучшее решение для подготовки кадров

Лучшее решение для подготовки кадров — Лучший цифровой государственный сервис

Лучший цифровой государственный сервис — Инновация в сфере цифровой инфраструктуры

Заявки участников рассматривает Экспертный совет, в составе которого представители Минцифры, Правительства РФ, крупнейших ИТ-организаций и отраслевых ассоциаций. Принять участие в конкурсе могут любые компании вне зависимости от масштаба.