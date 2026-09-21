До конца приёма заявок на премию «Цифровые решения» остался один день

Не упустите свой шанс попасть в число лидеров цифровой индустрии — подайте заявку на участие в главной ИТ-премии года. Церемония награждения победителей состоится уже в октябре в рамках форума «Цифровые решения».
Если вы уже начинали заполнять заявку, проверьте не осталось ли ваше заявление в черновиках. Сегодня — последний день, чтобы завершить подачу.
Номинации премии
- — Лучшее решение в сфере цифровой безопасности
- — Лучшее индустриальное ПО
- — Лучшее пользовательское ПО
- — Лучшее мобильное приложение для бизнеса
- — Лучшее мобильное приложение для граждан
- — Лучшая цифровая платформа
- — Инновация в телекоме
- — Лучший ИИ-сервис для бизнеса
- — Лучший ИИ-сервис для государства
- — Лучший ИИ-агент
- — Лучший облачный сервис
- — Лучшее решение для подготовки кадров
- — Лучший цифровой государственный сервис
- — Инновация в сфере цифровой инфраструктуры
Заявки участников рассматривает Экспертный совет, в составе которого представители Минцифры, Правительства РФ, крупнейших ИТ-организаций и отраслевых ассоциаций. Принять участие в конкурсе могут любые компании вне зависимости от масштаба.