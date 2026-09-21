С 22 по 25 сентября на спортивной базе «Черноречье» состоится Чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью.

В соревнованиях примут участие команды разных видов и родов войск ВС РФ, а также сборная Вооруженных сил Республики Беларусь.

Военное троеборье — военно-прикладной вид спорта, где проверяется не только физическая подготовка, но и навыки действий в условиях, приближенных к боевым. Победитель определяется по сумме очков во всех трех дисциплинах.

Чемпионат пройдет на территории Волжского района — спортивная база «Черноречье» филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).

Организаторы — Управление физической подготовки и спорта ВС РФ и ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии».