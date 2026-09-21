С 22 по 25 сентября на спортивной базе «Черноречье» состоится Чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»
В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
В Самаре отметили День детей железнодорожников
В Самаре отметили День детей железнодорожников
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

С 22 по 25 сентября на спортивной базе «Черноречье» состоится Чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью

214
С 22 по 25 сентября на спортивной базе «Черноречье» состоится Чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью.

В соревнованиях примут участие команды разных видов и родов войск ВС РФ, а также сборная Вооруженных сил Республики Беларусь.

Военное троеборье — военно-прикладной вид спорта, где проверяется не только физическая подготовка, но и навыки действий в условиях, приближенных к боевым. Победитель определяется по сумме очков во всех трех дисциплинах.

 Чемпионат пройдет на территории Волжского района — спортивная база «Черноречье» филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).

 Организаторы — Управление физической подготовки и спорта ВС РФ и ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
310
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
272
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1081
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
1002
Весь список