Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2026

Музыка — это то, что объединяет людей независимо от расстояний, языков и обстоятельств. И особенно ценны музыкальные вечера, когда на одной сцене встречаются мастера мирового уровня, а зал наполняется живым звучанием великих шедевров. Такие встречи с искусством — не просто концерты, а настоящие события, которые остаются в памяти надолго, дарят вдохновение и напоминают о том, как много красоты и глубины способна подарить музыка.
29 октября в Концертном зале Самарской филармонии пройдет Камерный вечер Транссибирского Арт-фестиваля 2026 в Самаре с участием скрипача с мировым именем, народного артиста РФ Вадима Репина, лауреатов международных конкурсов Севака Аванесяна (виолончель, Армения-Бельгия) и Петра Лаула (фортепиано).
Генеральный партнер Транссибирского Арт-Фестиваля 2026 в Самаре - ПАО Сбербанк.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Самарской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист РФ, победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин, один из лучших скрипачей современности.
Сегодня Транссибирский Арт-Фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. География фестивальных концертов широка – Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, а также Израиль, Южная Корея, Япония, Бельгия.
Транссибирский Арт-Фестиваль – яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает доступным величайшие шедевры мировой музыки для жителей многих российских городов. Участие Самары в столь масштабном музыкальном фестивале дает уникальную возможность самарской публике услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.
Вадим Репин — один из лучших и наиболее востребованных скрипачей мира. Иегуди Менухин говорил о Вадиме Репине, что это «действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал». Огненный темперамент, безупречная техника, поэтичность и прочувствованность интерпретаций – главные качества исполнительской манеры Вадима Репина. Родился в Новосибирске, в 11 лет выиграл знаменитый конкурс имени Венявского, дебютировал в Москве и Ленинграде. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым победителем за всю историю престижнейшего Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе. Уже в 14 лет гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, а год спустя — в нью-йоркском Карнеги-холле. С тех пор постоянно выступает на всех значительных концертных площадках мира.
Играет на инструменте работы Николо Амати (1664).
Программа 29.10.2026г.
I отделение
Пётр Лаул (фортепиано)
В.А. Моцарт. Соната си-бемоль мажор KV281
Севак Аванесян (виолончель), Пётр Лаул (фортепиано)
К. Дебюсси. Соната для виолончели и фортепиано ре минор CD 144
Вадим Репин (скрипка), Пётр Лаул (фортепиано)
Премьера в Самаре! С. Ахунов. Чакона для скрипки и фортепиано
II отделение
Вадим Репин (скрипка), Севак Аванесян (виолончель), Пётр Лаул (фортепиано)
Д. Шостакович. Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано
Исполнители
Народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)
победитель ряда международных конкурсов Севак Аванесян (виолончель, Армения-Бельгия)
лауреат международных конкурсов Пётр Лаул (фортепиано, Санкт-Петербург)
Концерт ведёт лектор-музыковед Ирина Цыганова.
А 01.11.2026г. публика сможет услышать:
Й.Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор
Ф.Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор («Итальянская»)
Исполнители
Солисты:
народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)
лауреат международных конкурсов Севак Аванесян (виолончель, Армения-Бельгия)
Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр Денис Власенко
Концерт ведёт лектор-музыковед Ирина Цыганова