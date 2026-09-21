Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2026

Музыка — это то, что объединяет людей независимо от расстояний, языков и обстоятельств. И особенно ценны музыкальные вечера, когда на одной сцене встречаются мастера мирового уровня, а зал наполняется живым звучанием великих шедевров. Такие встречи с искусством — не просто концерты, а настоящие события, которые остаются в памяти надолго, дарят вдохновение и напоминают о том, как много красоты и глубины способна подарить музыка.

29 октября в Концертном зале Самарской филармонии пройдет Камерный вечер Транссибирского Арт-фестиваля 2026 в Самаре с участием скрипача с мировым именем, народного артиста РФ Вадима Репина, лауреатов международных конкурсов Севака Аванесяна (виолончель, Армения-Бельгия) и Петра Лаула (фортепиано).

Генеральный партнер Транссибирского Арт-Фестиваля 2026 в Самаре - ПАО Сбербанк.



Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Самарской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист РФ, победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин, один из лучших скрипачей современности.



Сегодня Транссибирский Арт-Фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. География фестивальных концертов широка – Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, а также Израиль, Южная Корея, Япония, Бельгия.



Транссибирский Арт-Фестиваль – яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает доступным величайшие шедевры мировой музыки для жителей многих российских городов. Участие Самары в столь масштабном музыкальном фестивале дает уникальную возможность самарской публике услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.



Вадим Репин — один из лучших и наиболее востребованных скрипачей мира. Иегуди Менухин говорил о Вадиме Репине, что это «действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал». Огненный темперамент, безупречная техника, поэтичность и прочувствованность интерпретаций – главные качества исполнительской манеры Вадима Репина. Родился в Новосибирске, в 11 лет выиграл знаменитый конкурс имени Венявского, дебютировал в Москве и Ленинграде. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым победителем за всю историю престижнейшего Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе. Уже в 14 лет гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, а год спустя — в нью-йоркском Карнеги-холле. С тех пор постоянно выступает на всех значительных концертных площадках мира.

Играет на инструменте работы Николо Амати (1664).

Программа 29.10.2026г.

I отделение

Пётр Лаул (фортепиано)

В.А. Моцарт. Соната си-бемоль мажор KV281



Севак Аванесян (виолончель), Пётр Лаул (фортепиано)

К. Дебюсси. Соната для виолончели и фортепиано ре минор CD 144



Вадим Репин (скрипка), Пётр Лаул (фортепиано)

Премьера в Самаре! С. Ахунов. Чакона для скрипки и фортепиано



II отделение

Вадим Репин (скрипка), Севак Аванесян (виолончель), Пётр Лаул (фортепиано)

Д. Шостакович. Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано

Исполнители

Народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)

победитель ряда международных конкурсов Севак Аванесян (виолончель, Армения-Бельгия)

лауреат международных конкурсов Пётр Лаул (фортепиано, Санкт-Петербург)



Концерт ведёт лектор-музыковед Ирина Цыганова.

А 01.11.2026г. публика сможет услышать:



Й.Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор

Ф.Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор («Итальянская»)

Исполнители

Солисты:

народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)

лауреат международных конкурсов Севак Аванесян (виолончель, Армения-Бельгия)



Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии



Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижёр Денис Власенко



Концерт ведёт лектор-музыковед Ирина Цыганова