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26 сентября в Самарской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации»

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26 сентября в Самарской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации»

В субботу, 26 сентября, в нашей стране состоится Всероссийский день бега «Кросс нации», проходящий по госпрограмме «Спорт России» и приуроченный к Году единства народов России. В нашем регионе мероприятие проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2026 год.

Массовое беговое мероприятие проводится в России ежегодно. Его основные задачи – привлечь трудящихся, членов их семей, учащуюся молодежь и школьников к регулярным занятиям физической культурой; усовершенствовать формы организации массовой физкультурно-спортивной работы; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения Российской Федерации, в том числе формирование в обществе положительного образа многодетной семьи.

В Самарской области старты «Кросса нации» организуют Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Большая Черниговка, Борское, Варламово, Елховка, Исаклы, Камышла, Кинель-Черкассы, Клявлино, Кошки, Красноармейское, Пестравка, Серноводск, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Южный город.

Центральный старт в нашем регионе пройдет на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий в Самаре. Программа соревнований включает массовый забег на 1000 м для всех желающих без ограничения возраста, а также спортивные забеги на 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах – от 6 лет и старше. Также в программе выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, лазертаг для семей участников СВО, информационная площадка ВФСК ГТО. Начало мероприятия в 10:00.

Зарегистрироваться на «Кросс нации» в Самаре, городах и районах Самарской области можно на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport?sort=state&regStatus=ALL

Для получения стартового номера необходимо пройти комиссию по допуску. Участники предъявляют документы, удостоверяющие личность, медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования, а также дают согласие на обработку персональных данных. В случае подачи заявки от организации список участников должен быть заверен руководителем и врачом.

Комиссия по допуску работает с 21 по 25 сентября с 12.00 до 20.00 в «МТЛ-2» (Самара, Советской Армии, 253в), а в день старта с 8:30 на «Чайке» (Самара, Красноглинское шоссе, 116).

Фото – Минспорт Самарской области

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