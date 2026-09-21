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Семья из Самарской области представит регион в финале второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница»

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Семья из Самарской области представит регион в финале второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница

23 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области начнется финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Он объединит более 330 участников из 84 региональных команд и продлится по 30 сентября.

С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Семейная зарница» – проект, который объединяет семьи со всей страны. Символично, что новый сезон игры проходит в Год единства народов России. На муниципальных и региональных этапах участники представили семейные традиции разных уголков нашей большой страны, продемонстрировав многообразие культур, которое делает Россию сильной и единой. Семья всегда остается главной опорой для каждого из нас. Особенно важно, что проект вовлекает ветеранов специальной военной операции в наставничество и патриотическое воспитание молодежи. Обладая уникальным опытом, наши герои становятся для подрастающего поколения примером мужества, ответственности и подлинного патриотизма», – отметила Анна Цивилева.

Организаторами Всероссийской игры «Семейная зарница» выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Самарскую область в финале представит семья Шваловых-Мусиных – команда «Молния»: родители и их сыновья Богдан и Владислав. Заняв 1 место на региональном этапе, команда прошла серьёзный отбор на муниципальном и региональном уровнях и получила возможность продемонстрировать всё, чему научилась в процессе подготовки. Наставником команды выступит ветеран СВО, педагог школы №26 Дмитрий Курташкин.

«Я горд быть частью этого пути! Мы едем побеждать!», – признался ветеран-наставник Дмитрий Курташкин.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» станет ключевой площадкой развития семейного патриотического воспитания. Финал в Волгоградской области объединит 84 семьи со всей страны, которые уже проделали большой путь вместе со своими наставниками – ветеранами СВО. Впереди участников ждут маршрутная квест-игра, творческий конкурс и насыщенная культурная программа. Главным состязанием станет военно-тактическая игра на местности, которая пройдет на военном полигоне. Уверен, проходя эти этапы плечом к плечу как единая команда, участники на собственном примере покажут, в чем заключается настоящая связь поколений», – сказал Герой России выпускник президентской кадровой программы «Время героев» председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

«Семейная зарница» направлена на патриотическое воспитание и сохранение преемственности поколений. На протяжении всего проекта семьи проходят различные состязания, учатся действовать сообща, поддерживать друг друга и вместе добиваться поставленных целей.

«Семейная зарница» – это не просто игра, а новая традиция, которая укрепляет настоящие ценности. Вместе преодолевая трудности, родители и дети учатся действовать как одна команда. Именно это сплочение внутри семьи и является основной целью игры. В этом году «Семейная зарница» объединила команды со всей страны – так оживает связь поколений. Участие в ней дарит не только эмоции, но и те значимые моменты, которые становятся частью семейной истории», – отметил Герой России начальник Главного штаба «Юнармии», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Для финалистов подготовлены образовательная, спортивная и культурная программы. Во время масштабного состязания «Маршрутная квест-игра» семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки по разным направлениям – от первой помощи и туризма до управления БПЛА и основ радиосвязи. После каждого этапа участникам предстоит справиться с интеллектуальными задачами, ответы на которые помогут решить финальное задание.

В программе финала – прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Семьи обратятся к истории своего рода, создавая «Семейное древо», и продемонстрируют кулинарные навыки в активности «Семейное блюдо». На состязании «Творческий конкурс» команды проявят креативность и инженерное мышление при создании моделей военной и гражданской техники.

Кроме того, семьи познакомятся с историей и достопримечательностями Волгограда. Для них организуют экскурсии на Мамаев курган и в Центральный парк культуры и отдыха.

«Центр «ВОИН» делает упор на практическую подготовку, слаженность и наставничество. На разных этапах игры «Семейная зарница» с командами работали свыше 100 наших инструкторов из 21 региона России. Это ветераны СВО – люди с реальным боевым и педагогическим опытом, которые передавали участникам знания, учили командной работе и дисциплине. Впереди финал, где семьям со всей России предстоит показать, чему они научились. Уверен, в финале участники продемонстрируют настоящий спортивный азарт, тактическое мышление и военно-прикладные навыки, отточенные вместе с инструкторами, а главное – пронесут через испытания то чувство плеча, которое и делает семью по-настоящему крепкой», – подчеркнул директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

В этом году в игре принимают участие семейные команды из четырех человек: двое взрослых разного пола и двое детей в возрасте от 11 лет. На пути к финалу они прошли муниципальный, зональный и региональный этапы. После регионального этапа к подготовке каждой команды присоединился наставник – ветеран СВО. Он делился с участниками опытом, помогал готовиться к предстоящим состязаниям и поддерживал на пути к финалу.

Главным событием финала станет военно-тактическая игра на местности. Семьям предстоит выполнять задания на разных игровых локациях, зарабатывать жетоны и обменивать их на дроны, необходимые для дальнейшего прохождения состязания. Участники проверят себя в самых разных дисциплинах – от оказания первой помощи и ориентирования на местности до поиска условных мин и выполнения тактических задач. Наставники будут координировать их действия по радиосвязи.

В первом сезоне участие в игре приняли семьи из 79 регионов России. В финал проекта, который проходил в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», вышли 24 семьи, состоящие из четырех человек: двух взрослых, находящихся в браке, и двух подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Местом проведения итоговых мероприятий стала Волгоградская область.

Всероссийская игра «Семейная зарница» проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети» для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.

 

 

 

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