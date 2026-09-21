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Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом

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Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом

Авито Путешествия подвели итоги лета 2026 года, а Unisimka опросила пользователей eSIM о планах на поездки в ближайший год. По данным Авито Путешествий, спрос на загородные дома летом вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, а на посуточные квартиры — на 9%.

Загородные дома летом чаще всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане. В топ-10 направлений также вошли Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области.

Наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху зафиксирован в Нижегородской области: число бронирований выросло на 29% год к году. В Башкортостане спрос увеличился на 27%, в Карелии — на 23%.

Для городских поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Казань. В топ популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск.

Число бронирований квартир летом выросло на 9% по сравнению с прошлым годом. Самую заметную динамику показали Ярославль (+35%), Москва (+27%) и Нижний Новгород (+20%).

Россияне не только активно путешествовали летом, но и планируют новые поездки. По данным опроса Unisimka, в ближайший год пользователи eSIM хотели бы посетить Калининград — это направление выбрали 13% респондентов. На Байкал и Дальний Восток хотели бы поехать по 9% участников опроса. В число популярных направлений также вошли Алтай, Кавказ, Золотое кольцо, Крым, Камчатка, Мурманск и Санкт-Петербург. При этом аудитория в целом отличается высокой мобильностью: за последний год 76% пользователей eSIM выезжали в другой регион России, а каждый второй — за последние три месяца.

Для части путешественников связь уже является отдельным важным элементом подготовки к поездке: 13% участников опроса используют Unisimka для путешествий по России. Внутри страны eSIM может быть удобна как дополнительная линия связи, например, чтобы подключить отдельный тариф для поездки, сохранив привычный номер для входящих звонков и сообщений.

«В поездках по России путешественнику важно одновременно иметь выгодный тариф для звонков и интернета и сохранять привычный номер — для входящих и уведомлений от сервисов. Поэтому постепенно меняется сценарий использования связи: основной номер остаётся постоянным, а дополнительный подключается под конкретную поездку или регион. eSIM хорошо решает эту задачу: на одном устройстве можно использовать несколько профилей и выбирать нужный в зависимости от ситуации. Такой формат становится привычным, потому что позволяет гибко адаптировать связь под свои потребности», — комментирует Анна Кашницкая, основательница Unisimka.

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