Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
В Самаре отметили День детей железнодорожников
В Самаре отметили День детей железнодорожников
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов

148
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов

Всероссийская неделя, посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, пройдет на всей территории страны с 21 по 27 сентября. Она направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних, совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и родителей культуры безопасного поведения на дорогах.

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта и правилам использования средств индивидуальной мобильности, а также важности родительского примера в формировании у детей правильных установок при участии в дорожном движении.

Ключевым событием Недели станет «Единый день безопасности дорожного движения», который пройдет 23 сентября и охватит максимальное число учащихся, педагогов и родителей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
310
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
272
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1081
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
1002
Весь список