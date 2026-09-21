Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов

Всероссийская неделя, посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, пройдет на всей территории страны с 21 по 27 сентября. Она направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних, совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и родителей культуры безопасного поведения на дорогах.

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта и правилам использования средств индивидуальной мобильности, а также важности родительского примера в формировании у детей правильных установок при участии в дорожном движении.

Ключевым событием Недели станет «Единый день безопасности дорожного движения», который пройдет 23 сентября и охватит максимальное число учащихся, педагогов и родителей.