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Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
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Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»

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Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»

В Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство», а также награждение участников и гала-концерт.  

Самарскую область представляла сборная команда ребят – победителей регионального этапа фестиваля. Это воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», «Созвездие» (г.о.Тольятти), «Искра» (г.о.Сызрань), «Иволга» (г.о.Самара), Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» (г.о.Сызрань), Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнечный лучик». Участники проекта три дня соревновались в спортивных, творческих конкурсах, посещали научные и производственные площадки. Во время большого концерта, который завершил фестиваль, жюри объявило победителей.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: «Мы смотрим на вас и видим не просто подростков, а целую вселенную идей, талантов и смелых мечтаний. Этот фестиваль – ваша сцена, ваше яркое время. Все вы показали невероятные таланты, целеустремлённость и волю к победе. И совершенно неважно, чьи имена прозвучали на вершине пьедестала. Главный приз, который увозит с собой каждый из вас, – это бесценный опыт, закаленный характер и тёплые воспоминания о гостеприимной башкирской земле. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития».

Значительная часть программы была посвящена спортивным состязаниям. В течение двух дней спортсмены ПФО соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья».

По итогам окружной Спартакиады ребята из Самарской области вошли в число лидеров сразу по нескольким видам соревнований. В Настольном теннисе 1 место занял Владислав Н. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»; в Баскетболе 3х3 команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» заняла 3 место; в Мини-футболе сборная команда воспитанников Самарской области заняла 3 место.

В конкурсе прикладного творчества «МастерОК» 3 место заняла Дарья М. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра».

Победители были отмечены дипломами и ценными подарками.

В конкурсе «Ума Палата» интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины.

Традиционные конкурсные направления в этом году дополнил конкурс «Медиа». Он нацелен на выявление и поддержку талантливых авторов с активной гражданской позицией, работающих в жанре короткометражного видео и социальной рекламы. В составе жюри – специалисты телевидения, интернет-вещания, журналистики и литературы.

Настоящим приключением для участников фестиваля стал конкурс «Гонка героев». Одной из самых увлекательных площадок стала зона, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно-методического центра «Авангард» познакомил воспитанников детских домов Приволжского федерального округа с миром дронов. Дети получили возможность освоить пилотирование квадрокоптеров в виртуальной среде, используя специальные авиасимуляторы.

По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное – яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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