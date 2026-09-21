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Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика

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Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика

Более 45% населения Самарской губернии уже подключились к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сегодня это самый востребованный онлайн-проект Федеральной налоговой службы: он входит в число более чем 70 электронных сервисов, доступных налогоплательщикам, и помогает решать большинство вопросов без визита в инспекцию.

Функционал сервиса постоянно расширяется. Сегодня через Личный кабинет можно:

своевременно получать налоговые уведомления;

уплачивать налоги и оперативно корректировать неточности в сводном налоговом уведомлении;

подать заявление, если льготы по имущественным налогам не предоставлены, а также уведомить о льготируемом объекте;

заявить дополнительный доход и распорядиться имеющейся переплатой;

направить уведомление об участии в иностранной организации;

запросить справки и документы, встать на учёт в налоговом органе;

направить обращение по любому возникающему вопросу;

задекларировать доходы или оформить налоговые вычеты.

Для удобства граждан Личный кабинет реализован на сайте ФНС России, а также в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Скачать приложение можно в RuStore, NashStore, Google Play и AppGallery.

Получить доступ в Личный кабинет   можно тремя способами:

1. Через Госуслуги — с помощью учётной записи на портале.

2. По логину и паролю — их можно получить в любом налоговом органе страны (кроме специализированных) или в МФЦ, независимо от места постановки на учёт.

3. С помощью квалифицированной электронной подписи.

Личный кабинет налогоплательщика — это удобный и безопасный способ взаимодействия с налоговой службой, который экономит время и делает процессы прозрачными. Подключитесь к сервису и решайте свои налоговые вопросы онлайн.

 

 

 

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