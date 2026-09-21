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В Самаре отметили День детей железнодорожников

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В Самаре отметили День детей железнодорожников

В Поволжском музее железнодорожной техники собрались более 250 человек для того, чтобы отметить День детей железнодорожников. 

 Ребята от самых маленьких до школьников пришли с мамами и папами, бабушками, дедушками для того, чтобы познакомиться с железной дорогой, узнать про ее историю и попробовать себя в роли настоящего железнодорожника!

Программа у ребят была насыщенной и интересной:

 

➡️ Увлекательные мастер-классы

➡️ Тематическая фотозона

➡️ Незабываемые квесты, в которых дети на мгновение стали:

 проводниками

  •  составителями поездов
  •  дежурными по станции
  •  машинистами

 А вишенкой на торте стала экскурсия по учебному корпусу, где ребята попробовали свои силы на тренажёре машиниста.

 Мероприятие детям «зашло на отлично»! А еще юные любители стальных магистралей:

 

➡️ С интересом слушали экскурсоводов

➡️ Посмотрели на все экспонаты

➡️ Побывали в будке машиниста паровоза

➡️ Зашли в вагон-теплушку и в вагон-кухню

➡️ Изучили раритетные электропоезда 

➡️ А также заглянули и внутрь предка «Сапсана» – скоростной электропоезд ЭР200.

 

 

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