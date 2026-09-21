В Самаре отметили День детей железнодорожников

В Поволжском музее железнодорожной техники собрались более 250 человек для того, чтобы отметить День детей железнодорожников.
Ребята от самых маленьких до школьников пришли с мамами и папами, бабушками, дедушками для того, чтобы познакомиться с железной дорогой, узнать про ее историю и попробовать себя в роли настоящего железнодорожника!
Программа у ребят была насыщенной и интересной:
➡️ Увлекательные мастер-классы
➡️ Тематическая фотозона
➡️ Незабываемые квесты, в которых дети на мгновение стали:
проводниками
- составителями поездов
- дежурными по станции
- машинистами
А вишенкой на торте стала экскурсия по учебному корпусу, где ребята попробовали свои силы на тренажёре машиниста.
Мероприятие детям «зашло на отлично»! А еще юные любители стальных магистралей:
➡️ С интересом слушали экскурсоводов
➡️ Посмотрели на все экспонаты
➡️ Побывали в будке машиниста паровоза
➡️ Зашли в вагон-теплушку и в вагон-кухню
➡️ Изучили раритетные электропоезда
➡️ А также заглянули и внутрь предка «Сапсана» – скоростной электропоезд ЭР200.