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Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0

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Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0

По итогам 8 месяцев 2026 года Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом сообщает региональное Минэкономразвития. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион занял 2 место,
Рейтинг составляет Российский экспортный центр, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Документ отражает эффективность работы регионов по развитию несырьевого неэнергетического экспорта.

Региональный экспортный стандарт 3.0 включает 15 инструментов поддержки, среди которых стратегическое планирование, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, предоставление компаниям мер поддержки и продвижение экспорта на внешних рынках.

В регоне ведется масштабная работа по созданию комфортных условий для бизнеса при выходе на новые рынки. Уже утверждена Стратегия развития внешнеэкономической деятельности, а прогнозные значения по росту экспорта до 2030 года превышают федеральные ориентиры.

Особое внимание уделяется подготовке кадров и развитию экспортных компетенций бизнеса. С начала 2026 года в регионе состоялись 16 образовательных мероприятий, участниками которых стали 235 предприятий в разных сферах.

Кроме того, прошли две встречи в формате «Час с Торгпредом» – с Китаем и Узбекистаном, где предприятия региона напрямую обсудили перспективы выхода на зарубежные рынки.
На площадке регионального центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого сопровождают производителей на каждом этапе: от выбора страны до заключения экспортного контракта.

«Самарская область последовательно выстраивает систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса. И этот комплекс мер дает ощутимые результаты. За первое полугодие 2026 года внешнеторговый оборот региона по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 15,9%. Наши производители выпускают конкурентоспособную, качественную продукцию, которая востребована во многих странах. И мы продолжим содействовать продвижению их товаров и услуг на внешних рынках», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Торговыми партнерами Самарской области в первом полугодии в 2026 года стали 109 стран. Среди них: Монголия, Индия, Турция, Китай, Узбекистан, Казахстан, Финляндия, Кыргызстан, Беларусь, Абхазия, Афганистан, Иран.

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