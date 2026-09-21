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В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»

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В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»

16 и 17 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» были показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган» на музыку    Д.Д. Шостаковича, в которых, по приглашению руководства театра, приняли участие звезды мирового балета: Кимин Ким – премьер Мариинского театра, победитель проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет» (2016); Мария Ширинкина – первая солистка Мариинского театра, приглашённая солистка Баварского государственного балета (2016-2018); Юрий Смекалов – солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана (1998-2008), солист Мариинского театра (2009-2024). В качестве приглашённого солиста выступал в Михайловском театре, Варшавской национальной опере, Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета имени Леонида Якобсона. Хореограф, режиссёр и продюсер. В нашем театре в качестве хореографа-постановщика Юрий Смекалов поставил балет-притчу «Три маски короля» и балет-couture «BACK TO LIFE. Возвращение к жизни».

«Для меня Самара всегда была городом, где происходило что-то новое, где эксперимент становился основой развития искусства. Поэтому я особенно рад, что театр носит имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его творчество и сегодня обладает огромной силой, энергией и искренностью, продолжает трогать сердца зрителей. И если эта энергия будет сохраняться, если зрители, критики и артисты будут чувствовать её и передавать дальше, то фестиваль, посвящённый Шостаковичу, сможет жить и развиваться», – рассказал Юрий Смекалов, хореограф, режиссёр, продюсер.

«К самарскому театру я отношусь с большой любовью. Хочу сказать, что поскольку мы здесь впервые представляем наш дуэт именно с Кимином Кимом, я надеюсь, что зрители смогут оценить, наше взаимопонимание и партнерство в спектакле, а также, надеюсь, гармоничное прочтение наших партий», – поделилась Мария Ширинкина, первая солистка Мариинского театра, приглашённая солистка Баварского государственного балета (2016-2018).

«Шостакович — мой любимый композитор, и я люблю не только его балетную, но и симфоническую музыку. Я очень рад, что впервые представляю в Самаре «Барышню и хулигана» и встречусь с самарскими зрителями именно с этой постановкой. Партия Хулигана мне особенно дорога: я давно мечтал её исполнить, и впервые вышел в ней на сцену несколько лет назад. Мне всегда интересно показывать зрителям неожиданные стороны своего характера и удивлять их сценическим образом, который совсем не похож на меня в жизни», – отметил Кимин Ким, премьер Мариинского театра, победитель проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет» (2016).

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