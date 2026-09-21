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В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

21 сентября на территории Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 2 октября и направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

 Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

 Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22 и 8(846) 921-22-23, а также в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по номеру 112. Кроме того, в мессенджере «МАХ» создан чат-бот «СТОП наркотики Самарская область», который позволяет анонимно передать информацию о фактах незаконной рекламы запрещенных веществ.

По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Победим наркоманию вместе!

Теги: Стоп Наркотик

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